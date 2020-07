Le réalisateur britannique Alan Parker, réalisateur de "Midnight Express", "Evita" ou encore "Birdy", est mort à l'âge de 76 ans des suites d'une longue maladie, a annoncé vendredi sa famille.

Né à Londres le 14 février 1944, Alan Parker, dont la filmographie comporte également "Mississippi Burning", "Evita" et "The Commitments", a succombé à une "longue maladie", selon une porte-parole mandatée par sa famille.

Il était également l'auteur de "Fame" (1980) et "Pink Floyd : The Wall" (1982).

Au total, ses films auront gagné 10 Oscars et 19 Bafta. En 1985, il avait remporté le grand prix du Festival de Cannes pour "Birdy".

