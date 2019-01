Le Portugal à l'honneur au cinéma Nova

Le foisonnant A Fábrica de Nada (La Fabrique de rien), Prix de la Critique internationale au Festival de Cannes 2017, ouvrira le bal. Le film de Pedro Pinho commence par l'occupation d'une usine par les travailleurs ayant surpris la direction en pleine opération nocturne de démantèlement. Ayant empêché qu'on emporte clandestinement les machines pour une délocalisation sauvage, les ouvriers s'organisent et se retrouvent maîtres des lieux. À charge pour eux d'investir l'espace industriel abandonné par ses propriétaires, en inventant d'autres façons de travailler, de vivre ensemble, d'exister dans un système économique où la crise s'est désormais érigée en modèle de gouvernement... Un spectacle d'une liberté totale, filmé à la manière d'un documentaire enchanté (et "en chanté" parfois, comme chez Jacques Demy). Même inspiré de l'exemple de l'usine Fataleva, autogérée par son personnel entre 1975 et 2016, La Fabrique de rien s'affiche en fiction déchaînée, toujours surprenante, à rebours de la désespérance. Un de ses protagonistes parle de "comédie musicale néoréaliste", mais aucune formule ne saurait résumer une expérience cinématographique et politique unique en son genre. Pedro Pinho en est le réalisateur mais le film appartient au collectif de production lisboète Terratreme. Lequel fait l'objet, au Nova, d'une rétrospective passionnante avec trois documentaires à dimension sociale: Bab Sebta, Um fim do mundo et As Cidades e as Trocas. Le tout accompagné d'une exposition, intitulée Incêndio, et... d'un concert (punk) donné par un des interprètes de La Fabrique de rien.

Du 10/01 au 03/03 au cinéma Nova à Bruxelles. www.nova-cinema.org. www.terratreme.pt