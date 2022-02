Le Magritte d'Honneur 2022 est attribué, à titre posthume, à la cinéaste Marion Hänsel. Jane Birkin remettra la récompense à son fils lors de la cérémonie

L'Académie André Delvaux a fait savoir ce mercredi que le Magritte d'Honneur 2022 sera attribué à la cinéaste Marion Hänsel, décédée en juin 2020. Jane Birkin, héroïne de son film Dust, remettra la récompense au fils de la réalisatrice, Jan Ackermaens, lors de la 11e cérémonie des Magritte du cinéma, ce samedi 12 février.

La cinéaste est née à Marseille en 1949, mais a grandi à Anvers. Entre adaptations littéraires et productions personnelles, la lauréate a une filmographie de pas moins de 14 films. Elle a réalisé son premier court-métrage Equilibres en 1977. Pour son premier long-métrage Le Lit du même titre que le livre de l'écrivaine belge Dominque Rolin, en 1982, elle reçut le prix André-Cavens du meilleur film belge. Elle enchaina en 1985 avec Dust, l'adaptation du livre du romancier Prix Nobel J. M. Coetzee, pour laquelle elle a reçu un Lion d'Argent à la Nostra de Venise. Toujours en 85, elle fut aussi élue Femme de l'année en Belgique.

En 1987, le très prenant Les Noces Barbares, inspiré du Goncourt de 1985 a été l'un de ses plus gros succès. Elle enchaina avec Il Maestro en 1989, Sur la terre comme au ciel en 1991, Between the Devil and the Deep Blue Sea en 1995, La Faille en 1998 ou encore Nuages: lettres à mon fils en 2001.

En 2004, elle reçut déjà un Mira d'Or pour sa carrière exceptionnelle. En 2006, son film Si le vent soulève les sables, réalisé à Djibouti, a participé à plus de 50 festivals et a remporté une vingtaine de prix. Entre 2010 et 2016, elle sortit encore 3 autres films.

En janvier 2020, elle fut honorée d'une rétrospective complète de sa carrière lors du Festival international du film de Rotterdam. Marion Hänsel en a profité pour présenter son quatorzième et dernier film-documentaire Il était un petit navire. Elle nous quitta quelques mois plus tard à la suite d'une grave maladie.

Actrice, productrice et réalisatrice, Marion Hänsel a participé activement à la vie du cinéma belge francophone. Membre fondatrice et active de l'Union des Producteurs Francophones de Films, mais aussi présidente à deux reprises de la Commission de Sélection des Films - organismes occupant une place essentielle dans la découverte des talents et le soutien à la création en Belgique francophone - l'Académie Delvaux affirme que c'est donc avec évidence que son choix s'est porté sur la cinéaste. L'occasion de lui rendre hommage pour l'ensemble de sa carrière et d'honorer sa mémoire.

Marion Hänsel succède à Monica Bellucci et Raoul Servais qui ont reçu le titre respectivement il y a deux et trois ans.

Guillaume Picalausa

