Asghar Farhadi revient en Iran et réinvestit le champ passionnant de la complexité de l'âme humaine.

Rahim est en prison à cause d'une dette qu'il n'a pas pu rembourser. Lors d'une permission de deux jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le versement d'une partie de la somme. Mais les choses ne se passent pas comme prévu... Avec Un héros, Asghar Farhadi revient en Iran et réinvestit le champ passionnant de la complexité de l'âme humaine. Il s'immerge dans la profondeur insondable des petites lâchetés et des grands courages (et vice versa) qui font l'étoffe des protagonistes. Des héros, au sens de personnes données en exemple, et au sens de sujets (parfois passifs) d'une action au coeur du récit. Un peu (beaucoup) comme il le faisait dans Une séparation, Farhadi construit Un héros comme un château de cartes dont on pressent très vite la fragilité des fondations. Avec fascination, on observe les étages se succéder, connaissant d'emblée l'issue fatale de cet échafaudage bancal. Un récit basé sur un petit mensonge, qui se ramifie de scène en scène et forme une arborescence extrêmement complexe épousant l'ambiguïté de chacun. Conte moral hyperréaliste doublé d'une satire féroce des réseaux sociaux, Un héros se mue peu à peu en film d'action qui se déploie dans le champ de la morale, dont le sens de l'honneur serait l'arme principale. Dans ce petit théâtre de la vie, terriblement iranien mais à la portée universelle, le héros est victime de son destin, porté par des événements qui le dépassent, pantin d'un marionnettiste à l'ironie cinglante qui lui colle une étiquette décidément difficile à assumer.

D'Asghar Farhadi. Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldust. 2h07. Sortie: 22/12. **** Lire aussi notre interview d'Asghar Farhadi.

