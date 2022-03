4 star star star star star

Adèle Exarchopoulos est épatante en hôtesse de l'air d'une compagnie low cost.

"Carpe Diem", annonce son profil Tinder. Et, en effet, Cassandre (épatante Adèle Exarchopoulos) semble bien résolue à croquer la vie à pleines dents, sans même jamais faire mine de regarder en arrière. Hôtesse de l'air d'une compagnie low cost qui enquille les vols, les rencontres et la défonce, elle se rêve en touriste déracinée de sa propre existence. Mais derrière le masque de l'imperturbabilité, et le petit théâtre de gestes cent fois répétés, pointent la mélancolie et la saveur amère de douleurs trop vite enfouies. Plus dur sera l'atterrissage? Clouée au sol parmi les siens, Cassandre pourrait bien, au contraire, enfin arrêter de faire du surplace et amorcer, entre les vieux murs de la maison familiale, le plus beau des voyages...

Duo de cinéastes en quête constante de naturel et de vérité, Emmanuel Marre et Julie Lecoustre signent, avec Rien à foutre, un premier long métrage désarmant de fragilité. Traquant l'inattendu au coeur même du réel, ils mettent à nu l'étrange fuite en avant du monde contemporain avec de vraies exigences de cinéma. Le trajet du film, construit en deux parties-miroirs, est multiple: on y passe des nuages cotonneux à la terre ferme, de la lumière surexposée propre aux avions et aux aéroports à la nuit et à l'ombre des souffrances intérieures, de l'enfermement intime dans des espaces ouverts au déverrouillage du coeur dans des espaces fermés... Remarquable.

Comédie dramatique. D'Emmanuel Marre et Julie Lecoustre. Avec Adèle Exarchopoulos, Mara Taquin, Alexandre Perrier. 1h53. Sortie: 16/03. **** Lire aussi nos interviews d'Adèle Exarchopoulos et du duo de réalisateurs.

