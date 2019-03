[Le film de la semaine] Leto, from Russia with love

Leningrad, à l'orée des années 80. Ray-Ban aviator et charisme rehaussé de ce qu'il faut de morgue, Mike Naumenko (Roma Zver) est la star de la scène rock alternative locale, petite communauté émergeant à l'ombre de Lou Reed, David Bowie, T. Rex et leurs rejetons punks. Et rameutant, lors de concerts sous contrôle strict, un public à l'enthousiasme refréné, les autorités veillant à museler d'éventuels débordements. Moment où débarque Viktor Tsoï (Tee Yoo), beauté troublante et talent incandescent, que Mike et sa femme, Natacha (Irina Starshenbaum), décident de prendre sous leur aile. Un tr...