[Le film de la semaine] A Star Is Born, poussière d'étoiles qui bouleverse

Dire qu'on espérait beaucoup de ce troisième remake du classique de William Wellman serait inexact. Réalisé par un Bradley Cooper dont c'est le tout premier film, joué par le même Cooper et l'improbable Lady Gaga, que pouvait ajouter le nouveau A Star Is Born au mélodrame musical écrit par Wellman et ses trois coscénaristes (dont Dorothy Parker) voici 80 ans? Un film couronné de deux Oscars (meilleure histoire originale et meilleure direction de la photographie) et qui avait déjà suscité deux autres versions, en 1954 (George Cukor) et 1976 (Frank Pierson). Qu'allait faire l'actrice inexpérimentée qu'est Lady Gaga dans u...