Le dernier rapport de l'Observatoire européen de l'audiovisuel indique que le budget moyen d'un film fiction s'élève à 3,14 millions d'euros. D'un pays à l'autre, le budget et les sources de financement diffèrent. Analyse numérique.

L'Observatoire européen de l'audiovisuel, en collaboration avec l'EFARN (European Film Agency Research Network), vient de sortir son rapport sur le financement des films de fiction, en Europe et au Royaume-Uni, en 2019.

Cette étude a été réalisée sur base d'un échantillon de 651 films provenant de 25 pays européens. L'Observatoire européen de l'audiovisuel et l'EFARN considèrent que l'échantillon étudié couvre 56% du nombre total de films de fictions européens produits en 2019.

D'un pays à l'autre, les différences au niveau du budget et des sources de financement sont très importantes.

Budget moyen en Europe

En Belgique, par exemple, le budget moyen pour la production d'un film de fiction s'élève à 2,22 millions d'euros tandis qu'en Europe, ce même budget s'élève à 3,14 millions d'euros. Sur le podium des pays où la réalisation d'un film de ce genre est la plus onéreuse, on retrouve à la première place la France (4,98 millions d'euros), puis le Royaume-Uni (4,21 millions d'euros) et ensuite l'Allemagne (4,20 millions d'euros).

Plus le potentiel de recettes en salle est élevé, plus le budget alloué à la production de ce dernier est important, affirme l'Observatoire européen de l'audiovisuel. Ce qui explique pourquoi le budget moyen ne dépasse pas 830 000 euros en Hongrie ou en Estonie, pays considérés comme des petits marchés.

D'une année à l'autre, ce budget moyen est plutôt stable et a même tendance à légèrement diminuer. En 2018 et 2017, la moyenne européenne s'élevait respectivement à 3,16 millions et à 3,21 millions d'euros.

Sources de financement

En Europe, les aides publiques directes (provenant du niveau national, régional ou local) représentent une moyenne de 28% du financement total. Dans les pays où la production de films de fiction représente un plus petit marché, ces aides peuvent représenter jusqu'à 63% du financement total et peuvent descendre jusqu'à 21% de moyenne chez les cinq plus gros marchés de l'échantillon étudié.

En ce qui concerne le financement par préventes, c'est l'inverse. Plus les marchés sont considérés comme petits, moins la part de financement est importante. Elle peut d'ailleurs descendre jusqu'à 4% dans certains cas, contre 16% en moyenne.

Voici les autres sources de financement utilisées pour la production des films de fiction :

© Observatoire européen de l'audiovisuel

Guillaume Picalausa

