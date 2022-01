La bataille fut rude, mais c'est Paramount Pictures qui en sort vainqueur. La célèbre société de production cinématographique adaptera sur le grand écran la trilogie Young Adult Children of Blood and Bone de Tomi Adeyemi.

En 2020, la société Lucasfilm Ltd, rachetée par Disney, annonçait l'adaptation de la saga fantasy en partenariat avec 20th Century Studios. Mais depuis, nous n'avions plus aucune nouvelle. Il y a quelques jours, grâce à des informations recueillies par Deadline, nous apprenions que le projet avait été abandonné et que les droits étaient de nouveau disponibles. Plusieurs compagnies se sont alors battues afin de les obtenir, notamment Paramount Pictures, Netflix et Amazon.

Ce sont finalement les conditions exposées par Paramount Pictures qui ont convaincu Tomi Adeyemi, lui assurant un droit d'écriture et une place en tant que productrice exécutive. L'auteure américaine d'origine nigériane sera accompagnée par les producteurs Marty Bowen et Wyck Godfrey (Temple Hill Entertainment), ainsi que Karen Rosenfelt (Sunswept Entertainment). Les informations sur le tournage ou le casting sont encore à venir.

De sang et de rage est sorti en français aux éditions Nathan en 2019. Pour le moment, seuls les deux premiers tomes sont disponibles. L'histoire est souvent comparée à Harry Potter ou Black Panther pour sa dimension magique, mais elle diffère de par ses scènes plus violentes. Nous sommes transportés en plein coeur d'Orïsha, une contrée autrefois baignée de magie, avant que le roi ne la fasse disparaître et n'en profite pour assouvir les maji (mages). Enfant aux moments des faits, Zélie Adebola est prête à tout pour rendre la magie et la liberté à son pays. Même à se mesurer au prince héritier. Mais pour cela, elle devra apprendre à contrôler ses pouvoirs, dans un environnement qui ne lui veut pas du bien.

