La critique belge a désigné Cold War meilleur film de 2019

L'UCC fait l'éloge du "mélange bouleversant et déchirant d'un amour passionné et d'une histoire avec un grand H". Le film raconte une histoire d'amour qui se déroule pendant la Guerre froide.

"Avec le format 4/3 serré et l'excellente photographie en noir et blanc que le cinéaste avait déjà utilisé dans Ida, son film précédent acclamé, Pawlikowski réussit une fois de plus à surprendre avec une histoire intense, une mise en scène brillante, de grandes interprétations et une bande-son qui renforce sublimement la dramaturgie de ce chef-d'oeuvre", poursuit le président de l'UCC.

Les autres finalistes du Grand Prix de l'UFK 2019 étaient Florida Project de Sean Baker, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri de Martin McDonagh, Roma d'Alfonso Cuarón et Woman at War de Benedikt Erlingsson.

L'UCC a été fondée en 1954 et regroupe des critiques de cinéma néerlandophones et francophones. Ces dernières années, l'association a récompensé de son Grand prix des films comme Loveless d'Andrej Zvjagintsev, Carol de Todd Haynes, Timbuktu d'Abderrahmane Sissako et The Son Of Saul de László Nemes.

Cold War a remporté le prix de la mise en scène au Festival de Cannes l'an dernier et a été le grand gagnant des European Film Awards en décembre. Le film y a reçu le prix du meilleur film, de la meilleure réalisation, du meilleur scénario, de la meilleure actrice (Joanna Kulig) et du meilleur montage.