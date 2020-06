La cérémonie des Oscars repoussée de deux mois à cause de la pandémie

FocusVif.be Rédaction en ligne

La prochaine cérémonie des Oscars a été repoussée de deux mois à cause de la pandémie de coronavirus et est désormais programmée le 25 avril, a annoncé lundi l'Académie des arts et sciences du cinéma qui remet les prestigieuses récompenses.

© belga