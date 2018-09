L'édito: Minority report

Autrement dit, et pour parler concret, un hétéro peut-il incarner un homo ou un transgenre à l'écran? Un Blanc faire un film sur la réalité des Afro-Américains? Etc. Un débat qui agite depuis longtemps les cercles gravitant autour des "gender studies" dans les universités américaines, mais qui déborde aujourd'hui largement sur la place publique. Au point que chaque nouvelle création suspectée d'appropriation s'attire systématiquement les foudres. Les protestations atteignent un tel degré d'intensité, voire d'intimidation, qu'elles font planer le risque d'une nouvelle forme de censure, si pas d'autocensure de la part d'artistes préférant s'abstenir que de se faire allumer et menacer sur les réseaux sociaux ou à l'entrée des salles de spectacle.

