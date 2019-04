L'édito: Agnès Varda, la belle personne

À 90 ans, Agnès Varda a donc rejoint Jacques Demy au cinema paradiso. Elle n'aura pas régné avec insolence sur le cinéma français comme un Chabrol ou un Truffaut mais elle l'aura illuminé de l'intérieur pendant un demi-siècle, lui insufflant jusqu'au bout cette fantaisie et cette espièglerie qui s'accommodent mal des formatages de l'industrie, et condamnent celui ou celle qui cultive jalousement son jardin des délices à être un éternel vagabond.

Sa vie se confondait avec son art, au point de faire de sa maison parisienne le siège de sa maison de production et de distribution (Ciné-Tamaris), et de sa vie de bohème le matériau récurrent de ses films, comme dans le très émouvant Les Plages d'Agnès, dans lequel cette passeuse haute comme trois pommes mais déterminée comme un essaim d'abeilles revisitait avec tendresse et une pointe de nostalgie jamais surette les lieux de sa géographie intime.

