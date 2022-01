Il a été à l'écran un Saint Laurent magnétique et un écrivain en fin de vie bouleversant: à seulement 37 ans, Gaspard Ulliel est brutalement décédé après un accident de ski, mettant fin à une carrière plusieurs fois récompensée

"Victime d'un accident de ski ce mercredi, Gaspard Ulliel est décédé", indique ce bref communiqué.

L'acteur qui passait des vacances en famille en Savoie est entré en collision mardi après-midi avec un autre skieur au croisement de deux pistes bleues, selon une porte-parole de la station de La Rosière. Gravement blessé, il a ensuite été transporté par hélicoptère au CHU de Grenoble, où il est décédé.

Le second skieur n'a pas eu besoin d'être héliporté, selon la porte-parole.

L'annonce de son accident est survenue mercredi matin, évoquant le destin d'autres célébrités victimes d'accident de ski. Le CHU de Grenoble avait déjà admis fin 2013 la star allemande de la Formule 1 Michael Schumacher, hospitalisé pendant six mois après une chute contre un rocher survenue alors qu'il skiait en hors-pistes avec son fils à Méribel (Savoie).

Il avait finalement quitté l'hôpital en juin 2014 dans un état végétatif pour être installé dans un lit médicalisé de la villa suisse de sa famille à Gland (canton de Vaud).

Sise aux confins des Alpes françaises et italiennes, La Rosière est une station savoyarde familiale aux pistes réputées faciles, mais où les risques de collisions sont présents, comme à Flaine (Haute-Savoie), où une fillette britannique de cinq ans est décédée ce week-end après avoir été percutée par un homme de 40 ans qui skiait à une vitesse excessive.

Nous l'avions rencontré lors de la sortie du film Eva où il avait affirmé que "La force du film réside dans ses nombreuses zones d'ombre"

"Ce certain regard"

Le décès de Gaspard Ulliel, jeune acteur à la gueule d'ange et à la carrière éclectique, a suscité un flot de réactions émues du distributeur Gaumont, de confrères comme de membres du gouvernement.

"Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s'aimaient éperdument. C'est le coeur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard. Nous perdons un acteur français", a réagi le Premier ministre Jean Castex sur Twitter.

"Sa sensibilité et l'intensité de son jeu faisaient de Gaspard Ulliel un acteur d'exception. Le cinéma perd aujourd'hui un immense talent. J'adresse mes condoléances à ses proches et mes pensées affectueuses à tous ceux qui le pleurent aujourd'hui", a déclaré la ministre de la Culture Roselyne Bachelot.

Pierre Niney, qui avait lui aussi incarné Yves Saint Laurent à l'écran, et remporté pour ce rôle le César, s'est dit "le coeur brisé". "Gaspard était la bienveillance et la gentillesse. La beauté et le talent", a-t-il déclaré sur Twitter.

Gaspard Ulliel était connu du grand public pour des films comme "Un long dimanche de fiançailles" (2004) de Jean-Pierre Jeunet, "Saint Laurent" (2014) de Bertrand Bonello et "Juste la fin du monde" (2016) de Xavier Dolan, qui lui avait valu le César du meilleur acteur en 2017. Il y incarnait un écrivain retrouvant sa famille après douze ans d'absence, à qui il venait annoncer sa mort prochaine.

Au cours d'une carrière éclectique, il avait tourné aux côtés de grands noms du cinéma français, comme Isabelle Huppert et Gérard Depardieu.

Avec sa légère balafre liée à une griffure de chien dans l'enfance, il était également le visage d'un parfum Chanel. Il menait une carrière en France mais aussi à l'international et sera bientôt être à l'affiche de la série Marvel "Moon Knight" diffusée sur Disney+.

Gaspard Ulliel, la gueule d'ange du cinéma français Gaspard Ulliel pouvait aussi bien, avec sa gueule d'ange, jouer les jolis garçons que les "bad boys", n'hésitant pas à jouer de son ambiguïté pour incarner à l'écran Yves Saint Laurent ou l'écrivain faisant ses adieux dans "Juste la fin du monde". Sa dernière apparition sur les écrans remonte à l'automne dernier où il partageait l'affiche de la comédie "La vengeance au triple galop" d'Alex Lutz avec Leïla Bekhti et Audrey Lamy. Deux ans auparavant, il était à l'affiche du film "Sibyl" de Justine Triet avec Virginie Efira et Adèle Exarchopoulos. Le film avait été présenté en compétition au Festival de Cannes de 2019. Devenu en quelques années un acteur phare du cinéma français, Gaspard Ulliel est au casting de "Moon Knight", série Marvel, prochainement diffusée sur Disney+. Révélé en 2003, à 19 ans à peine, dans "Les Egarés" d'André Téchiné aux côtés d'Emmanuelle Béart, Gaspard Ulliel avait impressionné en 2014 pour son interprétation du couturier Yves Saint Laurent dans "Saint Laurent" de Bertrand Bonello. Il avait été nommé pour le César du meilleur acteur pour ce film, mais s'était vu damer le pion par son concurrent Pierre Niney dans "Yves Saint Laurent". Deux César Né le 25 novembre 1984 de parents stylistes, Gaspard Ulliel a passé son enfance entre l'école et l'appartement familial, dans le centre de Paris, où il dessinait pendant des heures. C'est une amie de sa mère qui lui propose d'intégrer l'agence de comédiens qu'elle vient de créer. Il n'a que 11 ans mais il obtient très vite un petit rôle dans un téléfilm. Après quelques stages d'été au cours Florent, il s'inscrit après son bac à l'université de Saint-Denis pour des études de cinéma qu'il abandonnera d'autant plus vite que sa carrière va vite décoller. Il est remarqué par Michel Blanc qui lui offre en 2002 un rôle dans une comédie à succès, "Embrassez qui vous voudrez". Mais le révélateur, ce sera André Téchiné avec "Les Egarés" où il incarne Yvan, un garçon plutôt sauvage qui, pendant l'exode, traverse les routes de France avec deux enfants et leur mère. Pour ces deux films, Gaspard Ulliel est nommé au César du Meilleur espoir masculin en 2003 et en 2004. C'est la troisième fois qui sera la bonne: il décrochera la statuette en 2005 grâce à "Un long dimanche de fiançailles" de Jean-Pierre Jeunet, dans lequel il incarne Manech, le fiancé de Mathilde (Audrey Tautou), disparu en 1917 dans les tranchées. Egérie Son éclectisme ne se dément pas: en 2009, on le retrouve en fils d'Isabelle Huppert dans "Un barrage contre le Pacifique" de Rithy Panh, mais aussi en rejeton de Jean Reno dans un thriller, "Le Premier cercle". En 2010, il joue Henri de Guise dans "La Princesse de Montpensier" de Bertrand Tavernier. Devenu un acteur de premier plan, il enchaîne les tournages, y compris aux Etats-Unis dans "Hannibal Lecter: les origines du mal", qui conte les jeunes années du serial killer cannibale. Son premier rôle en anglais. En 2017, il rafle le César du meilleur acteur pour son rôle bouleversant dans "Juste la fin du monde" du prodige québécois Xavier Dolan, sur un écrivain qui, après douze ans d'absence, vient annoncer à sa famille qu'il va mourir. Son visage et sa silhouette de jeune premier, il les affiche aussi dans les défilés de mode et les films publicitaires. Un contrat signé avec Chanel pour laquelle il devient l'égérie d'un parfum lui a fait dire: "Tout à coup, j'ai eu un confort financier qui m'a permis de choisir, d'attendre, de ne pas inonder les écrans". Un de ses metteurs en scène, Rodolphe Marconi, qui l'a fait tourner dans "Le Dernier jour", dit de lui: "Gaspard est un ciel bleu traversé de nuages qui n'éclatent jamais. Un garçon étrange, difficile à percer. Il a sûrement une fêlure, le jour où ça va s'ouvrir, ça va faire mal...". L'acteur était père d'un petit garçon.

Le coeur brisé du monde du cinéma après la disparition de Gaspard Ulliel

"Le coeur brisé": les mots de l'acteur Pierre Niney résument la tristesse du monde du cinéma après la disparition de Gaspard Ulliel. "Gaspard était la bienveillance et la gentillesse. La beauté et le talent. Pensées à sa famille", a écrit sur Twitter Pierre Niney, qui a pour point commun avec l'acteur disparu d'avoir incarné lui aussi à l'écran le grand couturier Yves Saint Laurent.

L'actrice Alexandra Lamy a elle "le coeur serré", comme elle l'a posté sur ses réseaux sociaux. "Je ne garde de toi que ces moments de joie, nous avons tellement ri. Tu étais la beauté, la gentillesse, le talent, l'élégance, tu vas tellement nous manquer", poursuit-elle. Les comédiens Jean Dujardin, Marina Foïs et Guillaume Canet ont posté sur Instagram une photo de Gaspard Ulliel pour honorer sa mémoire. "C'est immensément triste, autant de gentillesse, de talent, de modestie, de beauté dans un seul homme, dur", a écrit sur Twitter le cinéaste Xavier Beauvois.

Le réalisateur canadien Xavier Dolan a lui fait part de sa douleur en listant les traits de l'acteur, qui avait joué sous sa direction dans "Juste la fin du monde": "Ton rire discret, ton oeil attentif. Ta cicatrice. Ton talent. Ton écoute. Tes murmures, ta gentillesse". "C'est tout ton être qui a transformé ma vie, un être que j'aimais profondément, et que j'aimerai toujours. Je ne peux rien dire d'autre, je suis vidé, sonné par ton départ", conclut le cinéaste sur Instagram.

"Le cinéma français perd aujourd'hui un passionné, un immense acteur", se désole sur Twitter l'Académie des Césars. En 2017, Gaspard Ulliel avait reçu le César du meilleur acteur pour "Juste la fin du monde". Le réseau de salles de cinémas UGC a également twitté des photos de celui qui reçut le César du meilleur espoir masculin pour son rôle dans "Un long dimanche de fiançailles" en 2005.

"Gaspard était de cette nouvelle génération qui faisait le cinéma français du futur. Il savait choisir ses films, décider du visage d'une carrière qui n'a jamais cessé de tenir ses promesses", a salué le Festival de Cannes, qui avait accueilli l'acteur en 2019 pour "Sibyl", aux côtés de Virginie Efira.

Le groupe Canal+ s'est dit sur ses réseaux sociaux "sous le choc" à l'annonce de cette "disparition tragique". Avant de regretter un "immense talent qui savait nous émouvoir et nous faire rire, nous toucher". "Un homme d'une gentillesse rare, avec du recul sur son métier", peut-on encore lire sous la plume du Maxime Saada, directeur général du groupe.

Une collision sans casque avec un autre skieur Dans un communiqué, Anne Gaches a précisé mercredi soir que Gaspard Ulliel était "entré en collision avec un autre skieur (...) alors qu'il venait de bifurquer vers la gauche, vraisemblablement pour rejoindre ses amis qui se trouvaient" sur une autre piste du domaine skiable de La Rosière, située dans le massif de la haute tarentaise. Contactée par l'AFP, la procureure a confirmé qu'il ne portait pas de casque au moment de l'accident, même si selon elle, "cela n'aurait pas nécessairement changé les choses" dans le cas contraire. Mme Gaches a expliqué qu'"il ressort des premiers témoignages et des constatations réalisées sur place que les deux skieurs ont tous les deux chuté au sol. À l'arrivée des secours, monsieur Ulliel était immobile, inconscient dans la neige", et "l'autre skieur était indemne". Après son transport par hélicoptère au CHU de Grenoble, le décès de l'acteur a été déclaré mercredi après-midi par le médecin du service de réanimation de cet hôpital. Contacté par l'AFP, Jérémie Silva, directeur de l'office du tourisme de la Rosière a indiqué que l'accident s'était produit "par beau temps sur une bonne neige". Selon lui, "les pisteurs sont intervenus une minute après l'accident, à 15h59, pour prodiguer de premiers soins". "Ce n'est pas une zone particulièrement accidentogène. On est sur une piste bleue, une séparation de deux pistes bleues. C'est la première fois qu'on a un accident aussi grave à cet endroit-là." "Toute la station de La Rosière est émue, moi le premier, et tient à adresser son soutien à la famille et aux proches de Gaspard Ulliel", a-t-il ajouté. Une enquête judiciaire a été ouverte.

