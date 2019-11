Knives Out: généalogies d'un crime

Réalisateur de Brick, Looper et Star Wars: The Last Jedi, Rian Johnson se fend avec Knives Out d'un Cluedo modernisé jouissif à souhait. Interview avec un as du divertissement de genre intelligent.

Un casting de stars parmi lesquelles se cache un meurtrier. © Claire Folger

En 2012, l'Américain Rian Johnson signait avec Looper, improbable thriller SF où des tueurs à gages assassinaient dans le passé des victimes qu'on leur envoyait depuis le futur, l'un des petits blockbusters les plus malins et enthousiasmants de la dernière décennie. Depuis, les plus curieux auront redécouvert Brick (2006), son très habile et atypique premier long métrage totalement fauché mixant tradition néo-noire et film de campus. Mais personne, surtout, n'a pu passer à côté de The Last Jedi (2017), objet fortement décrié par les fans mais que d'aucuns n'hésitent pas à tenir comme le meilleur Star Wars de la nouvelle ère.

...

