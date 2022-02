Le réalisateur de Ghostbusters et producteur de Space Jam est décédé ce week-end dans son sommeil. Il avait 75 ans.

Le réalisateur de Ghostbusters est décédé samedi dans son sommeil à l'âge de 75 ans a annoncé, par voie de communiqué, sa famille. Ivan Reitman est né en Tchécoslovaquie en 1946 avant d'immigrer avec ses proches 4 ans plus tard au Canada. Il a débuté sa carrière de réalisateur avec quelques courts-métrages avant de se lancer dans la réalisation de films. Son premier vrai succès est Les Bleus, réalisé en 1981. Trois ans plus tard, c'est la consécration pour lui avec Ghostbusters, classique intergénérationnel. En 1989, surfant sur la vague du succès du premier volet, il sort Ghostbusters II.

Par la suite, il réalisa notamment Un flic à la maternelle en 1989 et Drôles de pères avec Robin Williams en 1997. Ses deux derniers films, Sex Friends et Le Pari (Draft Day, en anglais), sont sortis en 2011 et 2014.

En plus de sa casquette de réalisateur Ivan Reitman avait aussi celle de producteur. Tout au long de sa vie, il a produit de nombreux films comme Space Jam de Joe Pytka en 1996, La Panthère rose avec Jean Reno en 2006 et plus récemment le reboot de son film Ghostbusters par Paul Feig en 2016 et en 2021, Ghostbusters: Afterlife de son propre fils, Jason Reitman.

Les films sur lesquels Ivan Reitman a travaillé étaient, pour beaucoup, des comédies même si certains s'écartent un tout petit peu de ce genre comme In The Air de Jason Reitman ou le grindhouse horrifique Cannibal Girls qu'il a réalisé en 1973.

Ivan Reitman était toujours en activité et sa mort était inattendue pour ses proches. Ces derniers ont annoncé "Nous nous consolons en pensant que son travail en tant que réalisateur a fait rire et a apporté du bonheur à tant de gens à travers le monde."

Il laissera un souvenir impérissable aux petits comme aux grands grâce à ses chasseurs de fantômes et leurs Proton-packs. N'oubliez jamais: "Vous êtes dérangés par des bruits étranges au milieu de la nuit? Avez-vous jamais eu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier? Vous êtes-vous jamais retrouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme? Si la réponse est oui, décrochez votre téléphone et appelez des professionnels: SOS FANTÔMES!"

Guillaume Picalausa

