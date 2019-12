It Must Be Heaven: drôle, tendre et cruel à la foi

L'acteur-réalisateur palestinien Elia Suleiman promène sa silhouette muette et impassible à travers le monde pour mieux questionner ses racines et son identité dans It Must Be Heaven.

Réalisateur, scénariste et acteur né à Nazareth au début des années 60, Elia Suleiman (Chronique d'une disparition, Intervention divine, Le temps qu'il reste) s'est toujours proclamé palestinien en dépit de son passeport israélien. Depuis plus de 20 ans, il se met en scène dans son propre rôle à l'écran. It Must Be Heaven, son quatrième long métrage, mention spéciale du jury à Cannes, ne déroge pas à la règle, qui envoie son double, personnage de Pierrot faussement lunaire, en exil, à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil, entre Paris, où Suleiman réside actuellement, et New York, où il a vécu entre 1982 et 1993. Là-bas, il réalise que son pays d'origine le suit comme une ombre, et qu'une semblable comédie humaine se joue et se rejoue aux quatre coins du globe.

...

