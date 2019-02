Isabelle Truc: "Le cinéma belge est condamné à être ingénieux et original"

Un soleil radieux baigne les fenêtres de la maison de La Hulpe où réside sa société Iota. Isabelle Truc rentre du festival de Berlin, où le marché n'a pas manqué de réagir aux belles nouvelles s'accumulant autour de Nos batailles. Elle nous montre non sans fierté le projet d'affiche pour sa sortie japonaise. Avec déjà cinq (!) Magritte dont celui du meilleur film, et une double nomination aux César (meilleur film étranger et meilleur acteur pour Romain Duris), le deuxième long métrage de Guillaume Senez fait plus que confirmer les promesses de son premier, l'admirable Keeper. Isabelle Truc est la productrice de Senez depuis ses débuts. Pour porter son premier court métrage (La Quadrature du cercle en 2006), elle a inauguré l'espace fictions de sa société, jusque-là consacrée exclusivement au documentaire. Deux autres courts métrages et les deux longs plus tard, leur collaboration complice fait de plus en plus d'étincelles. "C'est un bel l'exemple de ce qui est à la base du métier de productrice: savoir détecter, puis accompagner!", constate-t-elle.

