Hymne aux associations dévouées aux jeunes autistes profonds, Hors normes synthétise le travail du tandem Nakache-Toledano (Intouchables). Rencontre et critique.

Saisir un sujet grave, à forte résonance humaine et sociale. Ici l'autisme et sa prise en charge par des associations suppléant aux carences du service public. Le traiter par la voie de la comédie dramatique engagée, avec des acteurs bien choisis et une retenue dans l'émotion tenant à distance les pièges de la facilité. Olivier Nakache et Éric Toledano savent y faire, et usent à bon escient de la liberté créative quasi absolue que leur a offert l'énorme succès d'Intouchables. Hors normes incarne avec force cet art d'un cinéma tout à la fois populaire et intègre qui est leur marque de fabrique. Olivier Nakache évoque pour nous l'aventure d'un film pas vraiment comme les autres.

...