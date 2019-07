Étonnant: Greta Gerwig et Noah Baumbach ont signé avec Warner Bros en tant que scénaristes pour un film sur la plus célèbre des poupées. Margot Robbie, qui produit le film, y incarnera Barbie.

Au mois de janvier, Mattel signait avec Warner Bros pour une adaptation en film de leur poupée Barbie. Margot Robbie était déjà dans le coup en tant que productrice. À ce stade, on pense avant tout se trouver face à une opération de marketing ayant pour but de rebooster les ventes de la fameuse poupée, mais c'était avant d'apprendre les noms des deux scénaristes qui ont signé pour écrire le film: Greta Gerwig et Noah Baumbach.

Les deux scénaristes et réalisateurs ont déjà travaillé ensemble sur les scénarios de Frances Ha en 2012 et Mistress America en 2015. Dans les deux cas, Baumbach était à la réalisation et Gerwig tenait le rôle-titre. Ce sont donc artistes issus du cinéma indépendant américain qui seront aux commandes de l'adaptation de Barbie. Connus pour s'attarder sur les thématiques familiales et interroger les liens sociaux entre les personnages, Gerwig et Baumbach risquent d'étonner avec un sujet comme celui de Barbie. En effet, alors que la poupée est associée à un monde girly et superficiel, le duo se caractérise plutôt par des comédies dramatiques à l'esthétique réaliste et minimaliste.

Greta Gerwig est récemment passée à la réalisation avec Lady Bird et son adaptation des Quatre filles du docteur March (avec Saoirse Ronan, Emma Watson et Meryl Streep) sur laquelle elle est en train de travailler. Selon Variety, son nom serait également envisagé pour réaliser le film sur Barbie bien que rien n'ait été décidé à ce jour.

Margot Robbie tiendra le rôle principal du film qu'elle produit sa société de production LuckyChap Entertainment.

Sophie Decaestecker