Filem'on, le cinéma jeune public à l'honneur à Bruxelles

Il en vient de plus de 30 pays, projetés dans différents cinémas, institutions et centres culturels de la capitale. S'ouvrant sur un ciné-concert autour d'une sélection de courts métrages des pays baltes, le programme est résolument éclectique, où Rosie et Moussa, de la cinéaste belge Dorothée Van Den Berghe, côtoie End of Summer, du réalisateur chinois Quan Zhou, le documentaire poétique Ceres, de la cinéaste hollandaise Janet Van den Brand, une volée de films d'animation, du Rat scélérat de Jeroen Jaspaert à Gordon and Paddy de Linda Hambäck. Même diversité côté courts, avec des séances consacrées aux "animaux animés", aux "amours et amitiés", aux "rébellions et rêveries", et l'on en passe, comme les Alice Comedies de Walt Disney, ou les expérimentaux fragments d'un roman inachevé. Enfin, les mots constituant le fil rouge de cette édition, diverses adaptations sont également proposées, des Voyages de Guliver de Dave Fleischer à James and the Giant Peach d'Henry Selick; du Roman de Renard de Ladislas et Irène Starwitch à Lord of the Flies de Peter Brook. Certaines d'entre elles, comme Zazie dans le métro, de Louis Malle d'après Raymond Queneau, ou Les Trois Brigands, d'Hayo Fretitag d'après Tomi Ungerer, font en outre l'objet de l'un des nombreux ateliers organisés en marge des projections - ainsi, encore, des "Confiscopes", jeux d'optique à partir de... pots de confiture.

Du 24/10 au 03/11, à Bruxelles. www.filemon.be