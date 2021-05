Le Festival de Cannes présentera jeudi 3 juin sa 74e édition et dévoilera sa très attendue Sélection officielle, cinq semaines avant l'ouverture des festivités, ont annoncé les organisateurs lundi à l'AFP.

Le Festival doit se tenir cette année du 6 au 17 juillet sur la Croisette, après la levée prévue des jauges et de la plupart des restrictions sanitaires en France. L'édition 2020 n'avait pas pu se tenir au printemps dernier à Cannes en raison de la pandémie.

Les films sélectionnés pour cette première compétition depuis la crise sanitaire seront dévoilés, comme chaque année, lors d'une conférence de presse le 3 juin dans un cinéma parisien, et retransmise en ligne, ont précisé les organisateurs.

Deux films ont déjà été confirmés en compétition : Annette de Leos Carax, avec Marion Cotillard et Adam Driver, qui fera par ailleurs l'ouverture du festival, et Benedetta du réalisateur néerlandais Paul Verhoeven avec Virginie Efira.

D'autres films sont fortement pressentis, comme le nouveau Wes Anderson, tourné en France, The French Dispatch, ou le nouveau film de l'Italien Nanni Moretti, Tre Piani, sans confirmation officielle pour l'instant.

