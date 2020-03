Face à l'épidémie de coronavirus qui contraint les salles de projection à fermer leurs portes, certaines sorties cinéma du moment seront disponibles dès ce vendredi sur diverses plateformes de vidéo à la demande, annoncent plusieurs distributeurs indépendants et plateformes belges dans un communiqué commun.

"Plusieurs plateformes belges s'associent aux distributeurs et producteurs belges indépendants, pour continuer à offrir au public les films à l'affiche, ainsi que les nouveautés à venir, et ce jusqu'à la réouverture des salles", souligne le communiqué.

Côté distributeurs et producteurs indépendants, Anga, Athena, Cineart, Cinemien, Imagine, Kwassa, Lumière, Mooov et O'Brother ont ainsi trouvé un accord avec les plateformes VOD de VOO, Proximus Pickx ainsi que dalton.be, lumierefilms.be et universcine.be. Ces dernières proposeront des films qui étaient à l'affiche ou dont la sortie était prévue ces prochains jours. D'autres distributeurs pourraient encore s'ajouter à cette liste prochainement.

Concrètement, les premiers films seront disponibles sur les plateformes en question dès ce vendredi 20 mars, au prix unique de 7,99 euros. De nouveaux titres viendront enrichir régulièrement l'offre.

Parmi les films attendus, le film belge Jumbo de Zoé Wittock, qui devait sortir en salles ce mercredi 18 mars, fera notamment l'objet d'une sortie online exceptionnelle dans les jours à venir. Cette initiative inédite prendra fin dès la réouverture des salles lorsque les films en sortie nationale reprendront leur place sur grand écran.

>> À lire également: Quel impact aura le coronavirus sur les cinémas?

"Plusieurs plateformes belges s'associent aux distributeurs et producteurs belges indépendants, pour continuer à offrir au public les films à l'affiche, ainsi que les nouveautés à venir, et ce jusqu'à la réouverture des salles", souligne le communiqué.Côté distributeurs et producteurs indépendants, Anga, Athena, Cineart, Cinemien, Imagine, Kwassa, Lumière, Mooov et O'Brother ont ainsi trouvé un accord avec les plateformes VOD de VOO, Proximus Pickx ainsi que dalton.be, lumierefilms.be et universcine.be. Ces dernières proposeront des films qui étaient à l'affiche ou dont la sortie était prévue ces prochains jours. D'autres distributeurs pourraient encore s'ajouter à cette liste prochainement. Concrètement, les premiers films seront disponibles sur les plateformes en question dès ce vendredi 20 mars, au prix unique de 7,99 euros. De nouveaux titres viendront enrichir régulièrement l'offre. Parmi les films attendus, le film belge Jumbo de Zoé Wittock, qui devait sortir en salles ce mercredi 18 mars, fera notamment l'objet d'une sortie online exceptionnelle dans les jours à venir. Cette initiative inédite prendra fin dès la réouverture des salles lorsque les films en sortie nationale reprendront leur place sur grand écran.