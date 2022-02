3 star star star star star

François Desagnat amène cette dystopie sur le terrain d'une comédie (noire) à laquelle Jean-Paul Rouve apporte fièvre et grain de folie.

Cela commence de la plus absurde des façons: réalisant, au moment de payer ses courses au supermarché, qu'il a oublié sa carte de fidélité, Fabrice (Jean-Paul Rouve) se fait la malle armé d'un poireau. Et le gaillard, acteur de comédie de profession, d'être désigné ennemi public n°1, fièvre médiatique et mobilisation des forces de l'ordre à l'appui. Adapté de la BD éponyme de Fabcaro, Zaï Zaï Zaï Zaï (lire le dossier) croque avec mordant la réalité contemporaine, avec ses dérives sécuritaires, sa justice populaire expéditive et son uniformisation larvée. À quoi François Desagnat veille à préserver un ton léger, amenant cette dystopie sur le terrain d'une comédie (noire) à laquelle Jean-Paul Rouve apporte fièvre et grain de folie. Une réussite.

De François Desagnat. Avec Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu, Ramzy Bedia. 1h23. Sortie: 23/02. ***(*)

Cela commence de la plus absurde des façons: réalisant, au moment de payer ses courses au supermarché, qu'il a oublié sa carte de fidélité, Fabrice (Jean-Paul Rouve) se fait la malle armé d'un poireau. Et le gaillard, acteur de comédie de profession, d'être désigné ennemi public n°1, fièvre médiatique et mobilisation des forces de l'ordre à l'appui. Adapté de la BD éponyme de Fabcaro, Zaï Zaï Zaï Zaï (lire le dossier) croque avec mordant la réalité contemporaine, avec ses dérives sécuritaires, sa justice populaire expéditive et son uniformisation larvée. À quoi François Desagnat veille à préserver un ton léger, amenant cette dystopie sur le terrain d'une comédie (noire) à laquelle Jean-Paul Rouve apporte fièvre et grain de folie. Une réussite.