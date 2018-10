[Critique ciné] Yéti & Compagnie, un divertissement familial vif et inventif

À l'origine de ce film d'animation estampillé Warner (The Lego Movie), un pitch sympathique qui renverse les perspectives. Soit un petit village de yétis soudainement confronté à une créature qui jusque-là n'existait que dans les contes: un humain. De ce mythe du Bigfoot inversé, Yéti & Compagnie (Smallfoot en vo) tire un divertissement familial vif et inventif, à l'humour parfois très cartoon, où il s'agit de défier l'ordre social afin d'embrasser le monde dans toute sa complexité. Avec, en filigrane, une critique habile du règne des fake news, le film pose les bonnes questions (le savoir rend-il malheureux?, ce genre), malgré son emballage très pop -une surdose de chansons mièvres, dont une version karaoké du classique de Queen et Bowie Under Pressure.

De Karey Kirkpatrick. Avec les voix de Channing Tatum, Zendaya, James Corden. 1h37. Sortie: 10/10. ***