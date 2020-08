2 star star star star star

Relativement daté dans son ton et ses enjeux, cette adaptation de la BD de Derib et Job remplira sans doute son office de divertissement inoffensif pour toute la famille.

Cette adaptation pour le grand écran de la célèbre et formatrice BD pour la jeunesse de Derib et Job évoque une tentative de synthèse light des albums initiaux. Dans une succession d'épreuves assez prévisibles, on y découvre ainsi notamment comment Yakari, enfant sioux de la tribu lakota, va réussir à apprivoiser l'indomptable Petit Tonnerre et apprendre à parler aux animaux. Relativement daté dans son ton et ses enjeux, très lisse, froid et plutôt moche dans l'esthétique numérique qu'il choisit de développer, le film, agrémenté de flûte bon marché et de vocalises à la Pow Wow, remplira sans doute son office de divertissement inoffensif pour toute la famille. Pour davantage d'ambition, on repassera.