Cinq ans après le film de David Ayer, The Suicide Squad est de retour.

La réalisation est confiée cette fois aux bons soins de James Gunn (Guardians of the Galaxy). Le principe est inchangé, qui associe à Harley Quinn (Margot Robbie) une galerie de superméchants, les Bloodsport, Ratcatcher 2 ou autre King Shark, partis ferrailler sur l'île de Corto Maltese, passée à la solde d'ennemis des USA. James Gunn s'empare du côté le plus déjanté de l'univers D.C. avec une jubilation manifeste, signant un film résolument over the top qui multiplie les passes d'armes et autres morceaux de bravoure à train d'enfer. Un rollercoaster qui serait gavant sur la longueur s'il n'était sauvé par un second degré omniprésent, et un réjouissant détour par le film de monstres.