3 star star star star star

Marc Munden livre une version séduisante du classique de la littérature jeunesse de Frances Hodgson Burnett.

À la mort tragique de ses parents, Mary (Dixie Egerickx), une enfant gâtée, rêveuse et solitaire, quitte l'Inde pour la campagne anglaise et le manoir de son oncle, A...

À la mort tragique de ses parents, Mary (Dixie Egerickx), une enfant gâtée, rêveuse et solitaire, quitte l'Inde pour la campagne anglaise et le manoir de son oncle, Archibald Craven (Colin Firth), un homme rongé par la douleur depuis la disparition de son épouse, et vivant reclus avec son fils malade, Colin (Edan Hayhurst). Un horizon austère et désolé dont la fillette va découvrir les secrets. Classique de la littérature jeunesse, The Secret Garden, de Frances Hodgson Burnett, a fait l'objet de plusieurs adaptations au cinéma. Marc Munden en livre une version séduisante, le récit, prévisible mais sensible, ouvrant sur un monde enchanté où réalité et imaginaire enfantin se rejoignent dans des décors chatoyants.