2 star star star star star

DRAME/BIOPIC | Sean Penn et Mel Gibson peinent à donner vie à ce film adapté du livre à succès de Simon Winchester.

Des faits réels inspirent ce film évoquant la relation et la collaboration (au milieu du XIXe siècle) d'un philologue écossais et d'un militaire schizophrène colloqué dans un hôpital psychiatrique. Avec au bout du compte la création du fameux et fondamental Oxford English Dictionary! Adapté du livre à succès de Simon Winchester, le film se perd malheureusement trop vite dans un ennui pompeux, Penn et Gibson peinant à donner quelque vie à un spectacle superficiel, qui ne touche que très sporadiquement.