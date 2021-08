2 star star star star star

Troisième long métrage avec Liam Neeson à trouver le chemin des salles obscures cet été, The Ice Road rappelle ces blockbusters d'action des années 90 à la Cliffhanger ou à la Daylight (avec Sylvester Stallone). Tout le film, ou presque, est contenu dans son pitch: pour venir en aide à des mineurs piégés dans le Grand Nord canadien, un convoi de camions lourds doit emprunter une périlleuse route de glace qui menace à chaque instant de céder et de les engloutir impitoyablement. Avec ses personnages typés jusqu'à la caricature, The Ice Road ne s'embarrasse bien sûr d'aucune nuance. Défendant des valeurs à l'ancienne, l'ensemble dénote un indéniable sens de la tension et du spectacle malgré d'évidentes énormités.