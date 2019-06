2 star star star star star

DOCUMENTAIRE | Près de LA, un couple tente de ramener un terrain aride à la vie en inaugurant une ferme d'un genre unique, à l'écosystème autorégulé.

Près de LA, John Chester et sa femme Molly tentent de ramener un terrain aride à la vie en inaugurant une ferme d'un genre unique, à l'écosystème autorégulé. Il était caméraman, elle était chef cuisinier: ensemble, ils veulent vivre le plus en harmonie possible avec la nature en relevant les défis que celle-ci ne manque pas de semer sur leur route. De cette belle histoire positive et inspirante, Chester tire une success story à l'américaine terriblement démonstrative, aux prises de vue aériennes mégalos et aux ralentis hyper esthétisants. Noyé sous les excès d'une BO emphatique qui en souligne lourdement chaque inflexion émotionnelle, l'énorme travail de montage ne suffit pas à faire oublier le côté autocentré et surtout très mis en scène de l'exercice.