Le film à sketches est une denrée rare sur les écrans. L'exercice est délicat, il est vrai, comme Selfie en apporte aujourd'hui la démonstration, en brossant, en cinq récits savoureux mais forcément inégaux, le portrait de l'homo numericus. Photographie grinçante d'une famille exploitant la maladie de son enfant, Vlog, de Thomas Bidegain, renoue férocement avec l'esprit de la comédie à l'italienne, là où Marc Fitoussi fait du Troll (la romance improbable, par réseaux sociaux interposés, d'une prof de français un peu raide et d'un YouTubeur inculte) un petit bijou d'humour et d'esprit. Addiction à un algorithme, satire des applis de rencontre, fuite incontrôlable de données personnelles, la suite croque l'époque et ses dérives avec jubilation, mais une acuité inégale...

Comédie à sketches. De Thomas Bidegain, Marc Fitoussi... Avec Elsa Zylberstein, Max Boublil, Blanche Gardin. 1h46. Sortie: 15/01. ***(*)

