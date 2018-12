[Critique ciné] Roma, Lion d'or consensuel de la dernière Mostra

Retour aux sources pour Alfonso Cuarón (lire aussi son interview), le réalisateur de Children of Men et Gravity, qui renoue, le temps de Roma, avec ses racines mexicaines mais aussi ses propres souvenirs d'enfance, pour une oeuvre d'inspiration largement autobiographique. Soit, situé au début des années 70 dans le quartier de Mexico City donnant son titre au film, un double portrait de femme: celui de Cleo (Yalitza Aparicio), la servante indienne d'une famille aisée, et de Sofia (Marina de Tavira), la maîtresse de maison, régnant sur ce petit monde avec une délicate autorité. Et le film de chroniquer leur relation à travers une série d'événements qui vont secouer la maisonnée...

Porté par un superbe noir et blanc (la photographie est signée du réalisateur lui-même) et filmé en plans-séquences souverains, Roma impressionne par sa beauté plastique, comme par le soin apporté par Cuarón à la composition de chaque cadre. Il y a là, incontestablement, un travail d'orfèvre, dont l'exécution appelle les éloges, comme, du reste, l'interprétation de ses deux comédiennes principales. Drame intime sensible à la résonance personnelle manifeste pour le cinéaste, le film affiche aussi une ambition plus vaste, embrassant les rapports de classe tout en se proposant de tracer le portrait de la société mexicaine de l'époque. En quoi il ne convainc que partiellement, ne pouvant se départir d'un petit côté soap élégant qui fait son charme mais situe aussi ses limites. Lion d'or consensuel lors de la dernière Mostra de Venise.