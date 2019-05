2 star star star star star

COMÉDIE | Sur papier, Qui m'aime me suive! fait franchement très peur. À l'écran, la chose n'est pourtant pas loin d'avoir un certain charme.

Des acteurs ouvertement cabotins pour une énième comédie française sur le troisième âge dans l'esprit des Vieux Fourneaux? Sur papier, Qui m'aime me suive! fait franchement très peur. À l'écran, la chose n'est pourtant pas loin d'avoir un certain charme. Sans véritable rythme, guidée par une absence totale d'ambition cinématographique, cette invitation à prendre la vie plus légèrement adopte la forme d'un triangle amoureux au ton assez libre. Si les pointes d'humour ne font jamais vraiment mouche, elles n'apparaissent ni trop appuyées ni même caricaturales, exhortant à des valeurs d'ouverture et de solidarité au fond toujours bonnes à prendre.