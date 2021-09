1 star star star star star

Connie (Kristen Bell) et Jojo (Kirby Howell-Baptiste) sont comme deux frangines. Pour combler le vide d'un quotidien monotone, elles montent une arnaque aux bons de réduction alimentaires. En quelques mois - Queenpins est inspiré d'une histoire vraie-, les sisters montent une enroule à hauteur de 40 millions de dollars avant de se faire serrer. Lorsque la police déboule chez les arnaqueuses en 2012, elle met la main sur l'équivalent de 2 millions de dollars en propriétés, des voitures, un bateau et même des armes à feu. C'est le plus intéressant à retenir de cette interminable comédie, prévisible et vulgaire.