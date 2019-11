3 star star star star star

DOCUMENTAIRE | Ron Howard consacre un documentaire à la personnalité charismatique de Luciano Pavarotti.

À une voix sublime, à un sens lyrique aigu doublé d'une rare maîtrise technique, Luciano Pavarotti ajoutait une personnalité charismatique, et -pour le meilleur et pour le pire- une volonté de sortir du monde de l'opéra pour élargir sa surface médiatique, se produisant en récital dans des stades, en trio avec Plácido Domingo et José Carreras (les fameux trois Ténors) et même avec des vedettes du rock et de la variété. Le documentaire que lui consacre aujourd'hui Ron Howard évoque tous ces aspects, ainsi que les agents qui influencèrent nombre des choix de l'immense chanteur. Le résultat est appréciable, mais penche malheureusement plus vers l'aspect "people" des choses (avec entre autres un témoignage embarrassant de Bono) que vers celui de la musique, si bien servie par le ténor défunt.