3 star star star star star

DRAME | Alger, dans les années 90. Alors que le fondamentalisme islamiste n'en finit plus d'étendre son emprise et que la radio bruit de l'écho répété d'attentats, une étudiante refuse de céder à la fatalité.

Alger, dans les années 90. Alors que le fondamentalisme islamiste n'en finit plus d'étendre son emprise sur la société et que la radio bruit de l'écho répété d'attentats, Nedjma (Lyna Khoudri), une étudiante rêvant de devenir styliste, refuse de céder à la fatalité. Et de vivre sa vie dans une relative insouciance, sortant en catimini avec son amie W...