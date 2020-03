3 star star star star star

Agent secret aux méthodes musclées, JJ se retrouve sur la touche suite à une mission mouvementée ayant provoqué d'abondants dégâts collatéraux. Contraint d'effectuer, loin du terrain, une simple et banale opération de surveillance, il va voir une petite fille de 9 ans (rejeton de la soeur d'un malfrat) le démasquer et lui lancer un défi des plus inattendus... Rien de bien neuf dans My Spy mais cette comédie d'espionnage remplit plutôt bien son contrat de pur divertissement. Si la tête d'affiche est le monolithique Dave Bautista, transfuge du catch et des arts martiaux mixtes et connu pour son rôle de Drax le Destructeur dans la série Guardians of the Galaxy, la toute jeune Chloe Coleman (Big Little Lies) est la vraie star du film.

Action/comédie. De Peter Segal. Avec Dave Bautista, Chloe Coleman, Kristen Schaal. 1h41. Sortie: 11/03. ***

