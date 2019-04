[Critique ciné] Mon inconnue, plaisant même si un brin longuet

3 star star star star star

COMÉDIE ROMANTIQUE | Auteur de best-sellers, Raphaël (François Civil) est aussi raide amoureux d'Olivia (Joséphine Japy), la femme de sa vie, un peu lasse peut-être des sacrifices qu'a imprimés son succès sur leur vie de couple.

Jusqu'au jour où l'écrivain-star se réveille dans une réalité parallèle où il est un prof de lycée doublé d'un pongiste acharné dont Olivia, concertiste célèbre, ne soupçonne pas même l'existence. Et de tenter avec l'énergie du désespoir et le concours de son meilleur pote, Félix (Benjamin Lavernhe), de retrouver son monde et les faveurs de la belle... S'essayant à la comédie romantique, Hugo Gélin (Demain tout commence) y apporte fraîcheur et fantaisie par la grâce d'un scénario gentiment loufoque. Rien de révolutionnaire, mais un film plaisant, même si un brin longuet...