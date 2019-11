3 star star star star star

COMÉDIE | Adaptant le roman culte de John Fante, Yvan Attal poursuit avec Charlotte Gainsbourg une exploration du couple entamée il y a une vingtaine d'années avec Ma femme est une actrice.

C'est l'histoire d'Henri (Yvan Attal), la cinquantaine lasse, écrivain has been courant mollement après son unique succès. Et étouffant, en attendant, entre sa femme Cécile (Charlotte Gainsbourg), et leurs quatre (grands) enfants, causes, à ses yeux, de tous ses soucis, manque d'inspiration et de libido en tête ...