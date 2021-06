3 star star star star star

C'est l'histoire d'Alex, un gamin qui, à neuf ans, n'a qu'un rêve: devenir Miss France. Quinze ans plus tard, la vie ne l'a pas épargné lorsque ses retrouvailles fortuites avec un ami d'enfance ravivent ce désir enfoui. Et de s'inscrire, sous ses traits androgynes, aux sélections du concours, quand bien même sa logeuse n'y verrait que "le temple de l'asservissement féminin"... Sept ans après La Cage dorée, le second long métrage de Ruben Alves aborde la question du genre sous la forme d'une fable jouant des clichés pour mieux les désamorcer. Soit une comédie populaire qui, si elle ne brille pas toujours par sa finesse, n'en célèbre pas moins efficacement la différence, tout en trouvant en Alexandre Wetter un interprète idéal...