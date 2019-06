2 star star star star star

HORREUR/THRILLER | Un nouveau film de Blumhouse Production faisant écho aux réalités sociales et à la question du racisme.

L'évolution du cinéma d'horreur US est assez fascinante. Au déchaînement de cruauté gratuite du début du siècle (Saw), au "found footage" (Paranormal Activity) puis au regain des films de hantise (Insidious, The Conjuring et leurs suites) qui marquèrent le début de la dernière décennie, s'est ajouté récemment une vague de films faisant écho aux réali...