[Critique ciné] Ma fille, un récit familial touchant

Hakim et Latifa, immigrés venus d'Algérie pour fuir la guerre civile au début des années 90, ont élevé leurs deux filles en France. Leïla, l'aînée, est partie étudier la coiffure à Paris. Mais elle ne donne plus guère de nouvelles et Hakim, flanqué de sa cadette Nedjma, décide d'aller la voir sans prévenir... Le roman de Bernard Clavel, Le Voyage du père, avait déjà suscité un film, en 1966 et avec Fernandel. Dans la nouvelle adaptation signée Naidra Ayadi, Roschdy Zem apporte sa présence intense au personnage principal. La justesse des comédiens donne une crédibilité bienvenue à un film touchant mais qui n'évite pas pour autant certaines lourdeurs narratives et moralisatrices.

De Naidra Ayadi. Avec Roschdy Zem, Natacha Krief, Darina Al Joundi. 1h20. Sortie: 12/09. ***