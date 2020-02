2 star star star star star

Voler un chien de la brigade des stups, un cabot renifleur qui repérera les cachettes de drogue et avec elles des promesses de profit. L'idée de Willy (Alban Ivanov) et de son pote Tony (Michaël Youn), marginaux en mal de revenus, est originale autant que culottée! Ses suites ne seront pas banales non plus... Sur une intrigue certes ténue mais riche de potentiel comique, Olivier Van Hoofstadt aurait pu refaire le coup du très savoureux Dikkenek (2006). Même si l'on rit à quelques reprises, le réalisateur belge se prend malheureusement les pieds dans la facilité. Son imprécision d'écriture comme de mise en scène nuit au timing de sa comédie, sans qu'il puisse offrir non plus le quota de bons gags qui fait les farces réussies.

Comédie d'Olivier Van Hoofstadt. Avec Michaël Youn, Alban Ivanov, Florence Foresti. 1h26. Sortie: 26/02. **(*)

