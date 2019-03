[Critique ciné] Let's Dance, un sentiment de déjà-vu

2 star star star star star

COMÉDIE DRAMATIQUE | Le metteur en scène Ladislas Chollat filme assez efficacement une histoire sans grand intérêt.

Un costaud danseur de hip-hop rencontre une ballerine classique préparant un concours capital. Vous ressentez une impression de déjà-vu? C'est sans doute que vous avez vu Step Up, film américain de 2006 auquel Let's Dance emprunte le plus clair de son pitch. Cette absence d'originalité mise à part, Ladislas Chollat (metteur en scène de théâtre, de concerts et de comédies musicales) filme assez efficacement une histoire sans grand intérêt sinon celui de donner un équivalent français au genre du film de danse à l'anglo-saxonne. Rayane Bensetti -belle gueule sans plus- et l'évanescente Alexia Giordano ne sont pas trop crédibles.