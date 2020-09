2 star star star star star

Un film partiellement tourné à Bruxelles, avec Karin Viard et Benjamin Biolay.

Ève (Karin Viard) et Henri (Benjamin Biolay) sont "le" couple en vue de Vienne: Madame travaille à l'Institut français, Monsieur est chef à l'Opéra. Der...

Ève (Karin Viard) et Henri (Benjamin Biolay) sont "le" couple en vue de Vienne: Madame travaille à l'Institut français, Monsieur est chef à l'Opéra. Derrière ce tableau idyllique complété par un petit Malo se déroule un jeu du chat et de la souris plutôt vicelard entre les époux, Ève étant persuadée que son homme la trompe. En adaptant librement Trahie de la Suédoise Karin Alvtegen, Marc Fitoussi (La Ritournelle) signe un thriller mollasson et peu crédible en alternant les points de vue sur l'air de "rira bien qui rira le dernier". Filmé aussi à Bruxelles avec la participation de Laurence Bibot, ce long métrage aurait mérité bien plus d'acidité, de nerf et de mordant.