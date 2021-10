2 star star star star star

Sans surprise, le Petit Nicolas (Ilan Debrabant) a de nouveau des ennuis. Ses parents (désormais incarnés par Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy) se sont mis en tête de déménager dans le Sud, ce qui le séparera de ses fidèles amis, Alceste, Clotaire et consorts...Si dans les livres la légèreté du trait de Sempé compensait le recours à certains stéréotypes aujourd'hui sérieusement datés, le passage sur grand écran et la reconstitution historique qui sent le propre plombent ce récit certes tendre, mais qui manque de rythme, et dont on se demande s'il n'a pas été conçu plus pour les parents que pour les enfants, notamment en voyant la farandole de seconds rôles à la limite du caméo, où défilent Darroussin, Arditi, Lvovsky, Morel ou Gadebois.