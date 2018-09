[Critique ciné] Le Poulain, une course qui se finit mal

Tout le monde ne s'appelle pas Jaurès! Et bien qu'aucun rapport familial certain n'existe entre lui et le célèbre homme politique socialiste assassiné, le jeune Arnaud, étudiant plutôt timide, se verra embringué dans une campagne électorale imaginaire en France. Finnegan Oldfield joue (bien) le candide de service, Alexandra Lamy incarne (bien aussi) l'as de la com' qui va l'employer au service de la primaire, puis de la présidentielle. Le film démarre plutôt bien, on sent venir une satire drôle, aiguisée, du milieu politique. Mais l'intrigue se met à patiner. Et Le Poulain devient purement anecdotique, se vidant peu à peu de toute substance.

De Mathieu Sapin. Avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen. 1h37. Sortie: 19/09. **(*)