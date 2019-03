[Critique ciné] Le Mystère Henri Pick, un charme certain

Comment croire qu'un humble pizzaiolo breton puisse être l'auteur d'un roman majeur retrouvé après sa mort et publié avec grand succès? Un critique (Fabrice Luchini) n'y croit pas et va s'employer à prouver qu'il s'agit d'une supercherie... Adaptant le roman best-seller de David Foenkinos paru en 2016, Rémi Bezançon signe un film au suspense assez relatif (même pour qui n'aurait pas lu le livre), mais dégageant un charme certain et disant deux ou trois choses intéressantes sur le milieu littéraire. Un Luchini plus sobre qu'à son habitude emmène une distribution bien balancée, avec Alice Isaaz en jeune éditrice passionnée et Camille Cottin dans le rôle de la fille d'Henri Pick, génie littéraire ou prête-nom malgré lui.

De Rémi Bezançon. Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz. 1h40. Sortie: 06/03. ***