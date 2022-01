3 star star star star star

Un documentaire urgent réalisé sous l'impulsion et le parrainage du docteur Denis Mukwege.

Fermer les yeux. C'est ce que semble faire la communauté internationale face à la situation dramatique qui se déploie en République démocratique du Congo depuis...

Fermer les yeux. C'est ce que semble faire la communauté internationale face à la situation dramatique qui se déploie en République démocratique du Congo depuis près de 25 ans. Une succession de massacres, de pillages, de viols, conséquences, entre autres choses, de l'importation sur le territoire congolais des suites du conflit rwandais, puis de l'avidité des seigneurs de guerre, toujours actifs et impunis. C'est le constat affolant et sans concessions que fait Thierry Michel dans L'Empire du silence (lire aussi son interview), documentaire urgent réalisé sous l'impulsion et le parrainage du docteur Denis Mukwege, qui vient clore le travail du cinéaste consacré au Congo, en faisant le point sur une guerre qui ne dit pas son nom.